Авиарейсы из Петербурга в Тегеран запустят с 1 июня

Полеты будут выполняться раз в неделю.

Из Пулково с 1 июня компания Nordwind Airlines начнет выполнять прямые регулярные рейсы в Тегеран. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

Полеты в столицу Ирана будут выполняться по четвергам. Вылет из Санкт-Петербурга запланирован в 10:15, прилет в Тегеран – в 15:20. Вылет из столицы Ирана – в 16:20, прилет в Пулково – в 20:35.

Для каждого аэропорта указано местное время.

Также летом "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Иркутск.

Фото: Piter.tv