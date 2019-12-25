Пулково стал первым аэропортом в Европе по качеству обслуживания пассажиров

В исследовании Международного совета аэропортов принимали участие 114 европейских авиаузлов.

В пятницу, 29 мая, стало известно о том, что Пулково признали первым в Европе по качеству обслуживания пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Известно о том, что во время исследования специалисты Международного совета аэропортов проверили 114 европейских авиаузлов. В итоге воздушная гавань Петербурга получила самую высокую оценку, а именно она прошла по 33 пунктам из 34.

Отметим, что ранее Пулково был признан лучшим в Европе аэропортом в категории 15-25 млн пассажиров.

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Фото:Piter.TV