Пулково перевели на зимнее расписание полётов

Воздушная гавань Петербурга начала работу по зимнему расписанию полётов. Действие расписания будет действовать до 27 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.
В зимний период запланировано более 70 рейсов по российским направлениям. Новые направления – Кемерово и Хабаровск, Мирный, Липецк. Международная программа полетов будет действовать в том же режиме до момента снятия коронавирусных ограничений. Из Пулково регулярно летают самолеты в Лондон, Женеву, города Турции, с 31 октября стартуют рейсы в Танзанию.
Все транспортные средства и оборудование к осенне-зимнему сезону прошли полное техническое обслуживание.
Ранее в Пулково запустили прямые рейсы на родину Деда Мороза.
Фото: Piter.tv
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