Пулково перевели на зимнее расписание полётов

В зимний период запланировано более 70 рейсов по российским направлениям.

Воздушная гавань Петербурга начала работу по зимнему расписанию полётов. Действие расписания будет действовать до 27 марта 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.

В зимний период запланировано более 70 рейсов по российским направлениям. Новые направления – Кемерово и Хабаровск, Мирный, Липецк. Международная программа полетов будет действовать в том же режиме до момента снятия коронавирусных ограничений. Из Пулково регулярно летают самолеты в Лондон, Женеву, города Турции, с 31 октября стартуют рейсы в Танзанию.

Все транспортные средства и оборудование к осенне-зимнему сезону прошли полное техническое обслуживание.

Ранее в Пулково запустили прямые рейсы на родину Деда Мороза.

Фото: Piter.tv