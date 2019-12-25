Пулково открыл пять новых региональных направлений

Пять новых региональных направлений открылось в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.
С 4 августа из Петербурга в Ульяновск трижды в неделю будут летать самолеты авиакомпании "Победа". Авиакомпания Nordwind возобновила полеты в Горно-Алтайск и Новокузнецк (дважды в неделю).
Также "Победа" снова начнет летать трижды в неделю в Нальчик, авиакомпания "Руслайн" возобновила два рейса в неделю в Йошкар-Олу. Помимо этого, была увеличена частота полетов в некоторые регионы РФ. Например, в Нижний Новгород, Воронеж, Геленджик, Сочи.
Экс-глава Курортного района Алексей Куимов стал владельцем грузового терминала Пулково.
Фото:Piter.TV
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