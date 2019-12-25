Пулково открыл пять новых региональных направлений

Помимо этого, была увеличена частота полетов в некоторые регионы РФ.

Пять новых региональных направлений открылось в аэропорту Пулково. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

С 4 августа из Петербурга в Ульяновск трижды в неделю будут летать самолеты авиакомпании "Победа". Авиакомпания Nordwind возобновила полеты в Горно-Алтайск и Новокузнецк (дважды в неделю).

Также "Победа" снова начнет летать трижды в неделю в Нальчик, авиакомпания "Руслайн" возобновила два рейса в неделю в Йошкар-Олу. Помимо этого, была увеличена частота полетов в некоторые регионы РФ. Например, в Нижний Новгород, Воронеж, Геленджик, Сочи.

Экс-глава Курортного района Алексей Куимов стал владельцем грузового терминала Пулково.

Фото:Piter.TV