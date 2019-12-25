Аналитики считают, что актив следует оценивать в сумму около 2 миллиардов рублей.

Во вторник, 4 августа, стало известно о том, что экс-глава Курортного района Алексей Куимов стал владельцем грузового терминала Пулково. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на "Спарк-Интерфакс".

Алексей Куимов не стал раскрывать планов по развитию терминала. Он отметил, что у него заключено соглашение "о невозможности комментирования вопросов" о сделке.

По данным аналитиков, актив можно оценить в сумму около 2 миллиардов рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе до конца лета построят детский сад и школу искусств.

Фото:Piter.TV