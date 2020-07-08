Пулково обслужил 4,4 млн пассажиров за четыре месяца

На внутренних рейсах обслужили 3,8 млн пассажиров.

Аэропорт Пулково с 1 января по 30 апреля 2022 года обслужил 4,4 млн пассажиров. Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба "Воздушных ворот Северной столицы".

На внутренних рейсах обслужили 3,8 млн пассажиров. Чаще всего из Петербурга летали в Москву, Сочи, Калининград. На международных рейсах обслужили 672 тысячи человек. Петербуржцы чаще всего летали в Стамбул, Дубай, Минск.

Лидерами по объёму перевозок стали российские авиакомпании "Россия", "Победа", Smartavia и зарубежные – Turkish Airlines, Uzbekistan Airways, Belavia.

Ранее стало известно, что новый терминал в Пулково начнут строить после восстановления пассажиропотока.

Фото: Piter.tv