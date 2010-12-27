"Пулково" хочет получить статус открытого неба

В этом также заинтересованы иностранные авиаперевозчики.

Власти Петербурга и руководство петербургского аэропорта "Пулково" хотят получить статус открытого неба с 2020 года. Это значит, что иностранные авиакомпании смогут летать в Петербург и из него в третьи страны без ограничений. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Владимир Путин уже одобрил эту идею. Руководство аэропорта пытается добиться статуса аэропорта уже в течение нескольких лет.

На данный момент режим открытого неба по пятой свободе действует в четырех городах России - Владивостоке, Калининграде, Сочи, Улан-Удэ. Он дает право иностранным компания при полете из своей страны брать пассажиров и грузы при посадке в России для перевозки в третью страну. Некоторые российские авиакомпании выступили против. Они объясняют это тем, что что пассажиры будут выбирать иностранных перевозчиков.

По пятой свободе "Пулково" хочет развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Азия -Северная Америка и Европа - Азия.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 1 октября в Петербурге вводится новый визовый режим для иностранных туристов.

Фото: pixabay.com