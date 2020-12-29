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Пулково 18 января работает без отмен и задержек
Сегодня, 8:18
93
nastya960

Пулково 18 января работает без отмен и задержек

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Всю информацию об отменах и задержках можно получить на сайте Пулково.

В понедельник, 18 января, из Петербурга вылетят все запланированные самолеты, отмен пока что не предвидится. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта.

На онлайн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят согласно расписанию.

Всю информацию об отменах и задержках можно получить на сайте Пулково, где все данные обновляются в режиме онлайн.

На прошлой неделе летевший из Москвы в Салехард самолет экстренно сел в Петербурге.

Фото: Piter.tv

Теги: аэропорт, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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Минус
anersonis
Сегодня 8:46

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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