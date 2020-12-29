Пулково 18 января работает без отмен и задержек

В понедельник, 18 января, из Петербурга вылетят все запланированные самолеты, отмен пока что не предвидится. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта.
На онлайн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят согласно расписанию.
Всю информацию об отменах и задержках можно получить на сайте Пулково, где все данные обновляются в режиме онлайн.
На прошлой неделе летевший из Москвы в Салехард самолет экстренно сел в Петербурге.
Фото: Piter.tv
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Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018
Заранее большое человеческое спасибо.