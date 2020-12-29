Пулково 18 января работает без отмен и задержек

Всю информацию об отменах и задержках можно получить на сайте Пулково.

В понедельник, 18 января, из Петербурга вылетят все запланированные самолеты, отмен пока что не предвидится. Об этом стало известно из онлайн-табло аэропорта.

На онлайн-табло нет данных об изменении полетов, все воздушные судна вылетят согласно расписанию.

Всю информацию об отменах и задержках можно получить на сайте Пулково, где все данные обновляются в режиме онлайн.

На прошлой неделе летевший из Москвы в Салехард самолет экстренно сел в Петербурге.

Фото: Piter.tv