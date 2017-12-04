Пугачева показала дочери мощный удар каратэ ногой

Максим Галкин опубликовал забавное домашнее видео с участием Примадонны и Лизы Галкиной.

Максим Галкин в своем Instagram часто публикует забавные видео с участием своих детей Лизы и Гарри Галкиными.

В этот раз героиней сюжета стала Лиза, которая недавно посмотрела по телевизору "Русский ниндзя". Девочка демонстрировала позы и удары из каратэ, сопровождая все это боевым кличем "Ха". Лиза даже села в один из моментов на шпагат. Но тут вмешалась знаменитая мама ребенка и спросила у дочери, может ли та ногой в ударить в стену. А для наглядности Примадонна показала удар каратэ ногой в стену, чем несказанно удивила и развеселила Максима.

Этот небольшой видеоролик набрал более 1,2 миллионов просмотров и восхитил поклонников Пугачевой и всего ее звездного семейства.

Видео: Instagram/ Максим Галкин