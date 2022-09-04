Птицевод Бобылева рассказала, ждать ли россиянам роста цен на куриное мясо

По словам эксперта, производство мяса птицы выросло по сравнению с прошлым годом.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева рассказала, ждать ли россиянам роста цен на куриное мясо. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировала новость о росте цены на куриное мясо за год почти на 9%. По ее словам, на сегодняшний день цены на птицеводческую продукцию не растут. Бобылева отметила, что производство мяса птицы выросло по сравнению с прошлым годом. Она добавила, что в связи с этим дефицита не ожидается.

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Фото: Piter.tv