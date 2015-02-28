Лауреат конкурса "Учитель года - 2018" одобрила возвращение в школу оценок за поведение

По ее словам, большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

Лауреат конкурса "Учитель года - 2018" Юлия Капалкина одобрила возвращение в школу оценок за поведение. Об этом она заявила в интервью телеканалу "360".

По словам учителя, плохая оценка за поведение должна работать на ученика, а не превращаться в самоцель без каких-либо улучшений. Капалкина отметила, что такая оценка может решить проблему защиты чести и достоинства педагогов, которых не уважают ученики. Эксперт добавила, что большинство проблем с учениками вытекают из безнаказанности.

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Фото: Piter.tv