Вице-президент РСТ Горин рассказал о новой услуге для опаздывающих пассажиров в Домодедово

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал о новой услуге для опаздывающих пассажиров в аэропорту Домодедово. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, подобная услуга уже существует, но используется для путешествующих без родителей детей и людей с ограниченными возможностями. Горин отметил, что за 7,5 тысячи рублей сотрудник аэропорта встретит с табличкой на входе в терминал и сопроводит опаздывающего пассажира по кратчайшему маршруту на посадку. Вице-президент РСТ уверен, что такая услуга будет пользоваться спросом, особенно в новогодние праздники.
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Фото: Piter.tv
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