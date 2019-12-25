Вице-президент РСТ Горин рассказал о новой услуге для опаздывающих пассажиров в Домодедово

По его словам, такая услуга будет пользоваться спросом.

Вице-президент РСТ Дмитрий Горин рассказал о новой услуге для опаздывающих пассажиров в аэропорту Домодедово. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, подобная услуга уже существует, но используется для путешествующих без родителей детей и людей с ограниченными возможностями. Горин отметил, что за 7,5 тысячи рублей сотрудник аэропорта встретит с табличкой на входе в терминал и сопроводит опаздывающего пассажира по кратчайшему маршруту на посадку. Вице-президент РСТ уверен, что такая услуга будет пользоваться спросом, особенно в новогодние праздники.

Ранее в Госдуме назвали несложной процедуру продажи алкоголя по QR-коду

Фото: Piter.tv