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Птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо в Петербурге
Сегодня, 14:46
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Птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо в Петербурге

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В Петербурге хищники выбрали для себя Юнтоловский заказник.

Птенцы хищной птицы скопы покинули гнездо. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

На протяжении последних 10 лет птицы гнездятся в Юнтоловском заказнике. Скоп пытаются привлечь также в заказники "Гладышевский" и "Сестрорецкое болото". Хищники занесены в Красную книгу Петербурга и России.

Обычно птицы гнездятся на окраинах болот и вершинах отдельно стоящих деревьев, питаются только рыбой. 

В этом году скопы вырастили 3 птенцов. Они должны научиться самостоятельно охотиться, а осенью улететь на зимовку в Африку. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли. 

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию

Теги: птенцы, скопа, хищная птица
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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