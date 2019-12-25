Птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо в Петербурге

В Петербурге хищники выбрали для себя Юнтоловский заказник.

Птенцы хищной птицы скопы покинули гнездо. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

На протяжении последних 10 лет птицы гнездятся в Юнтоловском заказнике. Скоп пытаются привлечь также в заказники "Гладышевский" и "Сестрорецкое болото". Хищники занесены в Красную книгу Петербурга и России.

Обычно птицы гнездятся на окраинах болот и вершинах отдельно стоящих деревьев, питаются только рыбой.

В этом году скопы вырастили 3 птенцов. Они должны научиться самостоятельно охотиться, а осенью улететь на зимовку в Африку.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Северной станции аэрации в Ольгино поселились три дикие цапли.

Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию