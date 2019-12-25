Птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо в Петербурге

Птенцы хищной птицы скопы покинули гнездо. Об этом сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.
На протяжении последних 10 лет птицы гнездятся в Юнтоловском заказнике. Скоп пытаются привлечь также в заказники "Гладышевский" и "Сестрорецкое болото". Хищники занесены в Красную книгу Петербурга и России.
Обычно птицы гнездятся на окраинах болот и вершинах отдельно стоящих деревьев, питаются только рыбой.
В этом году скопы вырастили 3 птенцов. Они должны научиться самостоятельно охотиться, а осенью улететь на зимовку в Африку.
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Фото: ВКонтакте / Комитет по природопользованию
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