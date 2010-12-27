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Жителя Пскова поймали на распространении детской порнографии
Сегодня, 12:10
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alexandra08
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Жителя Пскова поймали на распространении детской порнографии

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Мужчине назначили срок в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Пскова поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина.  На заседании суда было установлено,  что обвиняемый разместил в социальной сети три видеозаписи, содержащие изображения голых девочек, не достигших достигли четырнадцати лет.

Судья признал мужчину виновным в распространении детской порнографии. Псковичу назначили срок в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Piter.TV писал о том, что карельского правозащитника обвинили в изнасиловании приемной дочери.  Юрий Дмитриев на протяжении четырех лет  совершал сексуальные действия насильственного характера над несовершеннолетней. 

Фото: pixabay.com

Теги: детская порнография , житель пскова распространял детскую порнографию , псков
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия

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