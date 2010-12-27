Жителя Пскова поймали на распространении детской порнографии

Мужчине назначили срок в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Прокуратура Пскова поддержала обвинение по уголовному делу в отношении 22-летнего гражданина. На заседании суда было установлено, что обвиняемый разместил в социальной сети три видеозаписи, содержащие изображения голых девочек, не достигших достигли четырнадцати лет.

Судья признал мужчину виновным в распространении детской порнографии. Псковичу назначили срок в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее Piter.TV писал о том, что карельского правозащитника обвинили в изнасиловании приемной дочери. Юрий Дмитриев на протяжении четырех лет совершал сексуальные действия насильственного характера над несовершеннолетней.

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