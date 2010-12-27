Психологический триллер "Нам не страшен серый волк (кто боится Вирджинии Вульф?)

Возрастное ограничение: 18+.

В Театр имени Ленсовета приезжает на гастроли Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова (Ярославль) с постановкой "Нам не страшен серый волк (кто боится Вирджинии Вульф?)".

Марта и Джордж, возвращаясь со скучного приема, приводят в дом гостей - молодую пару, чьи отношения, казалось бы, не вышли еще за пределы взаимного обожания. Хозяева жилища разворачивают на глазах своих знакомых целый спектакль, ссорясь, и осыпая друг друга оскорблениями.

Сначала Марта и Джордж наговорили друг другу гадостей, затем едва не подрались, а потом вульгарная жена удаляется в спальню с симпатичным гостем на глазах его пьяной супруги и собственного мужа.

По словам режиссера, в общении героев спектакля вымысел и игра смешиваются с реальностью и превращаются в действенный психоанализ. Но и это еще не все. Мазохисты-хозяева еще не рассказали друзьям своей главной истории…

Когда: 8 февраля в 19:30.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12, Малая сцена.

Фото: lensov-theatre.spb.ru