Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

Россияне меньше других боятся коронавирусом, так как имеет опыт серьезных жизненных испытаний. Об этом Nation News сказал психолог Михаил Хорс.
Он отметил, что за последние 30 лет ситуация в РФ резко менялась, в то время как в Европе, наоборот, все было стабильно. Особенно сильные испытания россияне пережели в период с 80-х до начала 90-х, когда в стране был "разгул преступности, бандитизма", а также кризис 2008 года.
Хорс добавил, что молодые люди больше подвержены страху перед COVID-19 из-за отсутствия такого жизненного опыта, как у предыдущего поколения.
На данный момент в РФ зафиксировано не менее 59 случаев заражения.
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