Психолог объяснил отсутствие паники у россиян из-за коронавируса

На данный момент в РФ зафиксировано не менее 59 случаев заражения.

Россияне меньше других боятся коронавирусом, так как имеет опыт серьезных жизненных испытаний. Об этом Nation News сказал психолог Михаил Хорс.

Он отметил, что за последние 30 лет ситуация в РФ резко менялась, в то время как в Европе, наоборот, все было стабильно. Особенно сильные испытания россияне пережели в период с 80-х до начала 90-х, когда в стране был "разгул преступности, бандитизма", а также кризис 2008 года.

Хорс добавил, что молодые люди больше подвержены страху перед COVID-19 из-за отсутствия такого жизненного опыта, как у предыдущего поколения.

На данный момент в РФ зафиксировано не менее 59 случаев заражения.