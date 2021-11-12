Специалист рекомендует выполнить четыре шага.

Во вторник, 27 июня, в прям эфире телеканала "Санкт-Петербург" психолог Галина Добромирова рассказала, как в отпуске забыть о работе и отдохнуть. Специалист рекомендует выполнить четыре шага.

Важно делегировать рабочие вопросы: запишите коллегам, кто за что будет отвечать на время вашего отпуска. Таки образом сформируется матрица взаимозаменяемости. На втором этапе стоит согласовать ее со всеми заинтересованными – и с руководителем, и с другими сотрудниками.

Инвестируйте свое время в обучение коллег. И, наконец, договоритесь с вышестоящими о "форс-мажорах".

Жизнедеятельность компании напрямую связана с жизнедеятельностью сотрудников. Сотрудники – это главная ценность компании. Важно их отпускать, чтобы они восстанавливали силы и встраивались в жизнедеятельность. Не менее важно, чтобы, когда ушел сотрудник, процессы компании продолжали бесперебойно функционировать. Галина Добромирова, психолог

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