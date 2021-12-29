Псаки заявила о прагматичном подходе США к переговорам с Россией по безопасности

На следующей неделе в Женеве состоится диалог между странами.

США используют прагматичный подход к предстоящим переговорам с Россией о безопасности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

Мы не знаем, чем обернутся беседы, запланированные на следующую неделю. Но наш подход будет прагматичным, нацеленным на результат. Джен Псаки, официальный представитель Белого дома

Псаки добавила, что по некоторым вопросам возможен прогресс, если российские представители будут к нему готовы.

Отметим, что 10 января в Женеве состоится диалог между Россией и США о стратегической безопасности. После него запланировано заседание Совета Россия-НАТО.

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Видео: Видео: YouTube / CNBC Television