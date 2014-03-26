Псаки: вертолеты входят в новый пакет военной помощи Украине

В Белом доме рассказали о том, какие средства защиты Вашингтон отправит киевскому режиму.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что вертолеты входят в новый пакет военной помощи Украине. Соответствующими сведениями чиновница поделилась в рамках регулярного брифинга с журналистами, проводимого в Вашингтоне. Она добавила, что вертолеты были добавлены США после того, как этого попросили представители киевского режима.

Какое-то время с их стороны было неясно, нужны ли им дополнительные вертолеты к тем, которые мы им ранее предоставили. Сегодня они ясно дали понять, что хотят, чтобы вертолеты были в пакете. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что корреспондент американской газеты Politico Алекс Уорд сообщил читателям в социальных сетях о том, что Вашингтон принял решение включить вертолеты в новый пакет военной помощи Киеву. Такое решение принято администрацией по результатам телефонных переговоров с президентом Владимиром Зеленским. Ранее Джо Байден рассказал о выделении на задачу 800 млн долларов, включающую стоимость 11 вертолетов Ми-17.

Псаки: ФРГ должна сама решать, прекращать ли ей закупки газа у России.

Фото и видео: Белый дом

