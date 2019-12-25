Псаки: ФРГ должна сама решать, прекращать ли ей закупки газа у России

В Белом доме не будут влиять на принятие решений Берлином по энергетическим вопросам.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что ФРГ должна сама решать, прекращать ли ей закупки природного газа у российской стороны или нет. таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время проведения регулярного брифинга в Вашингтоне.

Мы ведем продолжающиеся обсуждения с европейскими партнерами, включая Германию. Однако речь идет о решении, которое принимать им. И президент, разумеется, поддерживает их право на это. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом представитель администрации США прокомментировала прессе вопрос о возможности призыва Вашингтона к Берлину о введении энергетического эмбарго на импорт российского природного газа.

Псаки: Байден и Зеленский обсудили санкции против России.

Фото и видео: Белый дом