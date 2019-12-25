Псаки: ФРГ должна сама решать, прекращать ли ей закупки газа у России

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки считает, что ФРГ должна сама решать, прекращать ли ей закупки природного газа у российской стороны или нет. таким мнением чиновница поделилась с журналистами во время проведения регулярного брифинга в Вашингтоне.
Мы ведем продолжающиеся обсуждения с европейскими партнерами, включая Германию. Однако речь идет о решении, которое принимать им. И президент, разумеется, поддерживает их право на это.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Таким образом представитель администрации США прокомментировала прессе вопрос о возможности призыва Вашингтона к Берлину о введении энергетического эмбарго на импорт российского природного газа.
Псаки: Байден и Зеленский обсудили санкции против России.
Фото и видео: Белый дом
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