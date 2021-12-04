Псаки: Байден и Зеленский обсудили санкции против России

В Белом доме рассказали о проведенном телефонном разговоре между политиками.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что Байден и его коллега Зеленский обсудили санкции против России. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. По сведениям эксперта, в рамках телефонного общения лидеры стран поднимали вопросы, касающиеся введения новых антироссийских санкций. При этом сейчас белый дом не может сделать никаких конкретных заявлений по дополнительному давлению на Москву.

Нет, у них просто состоялся разговор. Никаких объявлений не было. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Джен Псаки уточнила корреспондентам, что Джо Байден и Владимир Зеленский отметили, что США продолжают рассматривать возможность введения новых экономических рестрикций в отношении РФ по ситуации на Украине. Ранее украинский президент заявил о том, что он договорился с коллегой из США об ужесточении санкций против России.

Псаки: США продолжают настаивать на обсуждении Украины на саммите G20 и недопуске России.

Фото и видео: Белый дом

