Псаки: санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки

В Белом доме просчитывают риски для США и европейских партнеров.

Псаки признала, что санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки. Такое заявление чиновница сделала на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне. Она признала, что экономические ограничения скажутся негативно на глобальной системе. Однако меры не исключаются из санкционного пакета, так как давление на энергетический сектор РФ сильно скажется на государственных доходах.

Европейцы, к примеру, чрезвычайно озабочены дальнейшим ростом цен, особенно на газ. У них цены выросли на 335% за последний год и на 26% за последние пять дней. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Вашингтон и американские союзники при разработке санкций против России, большое внимание уделяют оказанию максимального давления на президента Владимира Путина, деловые и правящие элиты, но при этом стараются минимизировать влияние на мировые рынки и США.

Псаки: США не намерены пытаться установить бесполетную зону над Украиной.

Фото и видео: Белый дом