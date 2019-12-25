  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Псаки: США не намерены пытаться установить бесполетную зону над Украиной
Сегодня, 7:20
163
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Псаки: США не намерены пытаться установить бесполетную зону над Украиной

0 0

Чиновница объяснила, что Вашингтон не будет заниматься эскалацией конфликта с РФ.

Официальный представитель администрации американского президента Джен Псаки заявила о том, что Джо Байден не намерен пытаться установить бесполетную зону над Украиной. Такое заявление чиновница сделала в эфире местного телеканала MSNBC. Эксперт объяснила прессе, что бесполетная зона могла бы сказаться на новом витке конфликта с РФ.

Вот что всем важно знать относительно бесполетной зоны. Потребовалось бы, чтобы ее установили американские военные. Это, по сути, означало бы, что военные США сбивают самолеты, российские самолеты.

Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Псаки полагает, что США не будут заниматься эскалацией конфликта, из-за которой станет возможным военный конфликт с Россией. В Белом доме уточнили, что это не то развитие событий, на которые надеется президент. Бесполетную зону над Украиной в Вашингтоне не называют хорошей идеей.

Байден заявил об отсутствии опасений из-за угрозы ядерной войны.

Фото: Белый дом

Теги: белый дом, бесполетная зона, джен псаки
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии