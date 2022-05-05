В Белом доме оценили расширение санкционного перечня за счет главы РПЦ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки прокомментировала возможность внесения патриарха Кирилла в черный список. Информацию чиновница огласила во время выступления перед журналистами в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне. Она ответила на вопрос СМИ о вероятности введения санкционного пакета в отношении лидера Русской православной церкви. По мнению пресс-секретаря Белого дома, никто не может быть застрахован от попадания в американский санкционный перечень.

Я скажу, что никто не застрахован от наших санкций. Мы продолжаем изучать варианты, но мне нечего анонсировать сегодня. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Напомним, что ранее представители информационного агентства Agence France-Presse сообщили о том, что Евросоюз предлагает в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции в отношении патриарха Кирилла.

Псаки: Байден с уважением относится к решению Папы Римского поехать в Россию.

Фото и видео: Белый дом