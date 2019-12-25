Псаки прокомментировала идею Польши об отправке миротворцев на Украину

В Белом доме рассказали, что не отправят своих военных на Украину.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки прокомментировала идею Польши об отправке миротворцев НАТО на Украину. Ранее чиновница говорила о том, что должна более тщательно изучить вопрос. На регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне она смогла оценить инициативу Варшавы. Спикер уточнила, что власти США не намерены отправлять собственные войска на территорию Украины, а также воевать с российской стороной, так как эти решения не отвечают национальным интересам США, народа и безопасности.

Мы продолжим работать с Польшей и другими союзниками и партнерами в Европе, чтобы оказывать поддержку украинскому народу и помогать им защищать свою страну от агрессии, .. мы продолжим налагать серьезные издержки на РФ. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Представители прессы попросили Джен Псаки уточнить, могут ли в США рассмотреть идею отправки на Украину своих Вооруженных сил, но именно в составе международно признанной миротворческой миссии при НАТО или другой организации. В Белом доме заметили, что сейчас по данной ситуации ведутся дискуссии "идущие за кулисами".

Псаки: компании США должны сами принимать решение об уходе с рынка России.

Фото и видео: Белый дом