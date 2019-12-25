Псаки: компании США должны сами принимать решение об уходе с рынка России

Белый дом не обязывал национальные предприятия прекратить работать в РФ.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что местные компании должны сами принимать решение об уходе с российского рынка. Такое заявление чиновница сделала во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне. Она добавила, что Белый дом не просил об этом решении ни одного национального производителя. У спикера корреспонденты поинтересовались на счет того, как власти страны смотрят на то, что такие агропромышленные компании (например, Cargill и ADM) продолжают работу в России.

Мы не обращались ни к какой конкретно компании, чтобы она предприняла шаги для того, чтобы уйти. Мы приветствовали действия тех, кто принял это решение. Им надо будет самим принимать решения. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил гражданам о проведении специальной военной операции на Украине. Такое постановление глава государства принял в ответ на просьбу Донецкой и Луганской народных республик о помощи из-за угрозы нападения со стороны Киева. Лидер страны заметил, что в планах у Москвы нет задачи по оккупации территории.

Псаки: Байден примет участие в саммите Группы семи по Украине.

Фото и видео: Белый дом