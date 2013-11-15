Псаки: Байден примет участие в саммите Группы семи по Украине

В Белом доме рассказали о планах президента США по посещению Брюсселя.

Американский президент Джо Байден примет участие в саммите Группы семи (саммите G7), посвященному ситуации вокруг Украины. Таким заявлением во время выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделала официальный представитель администрации Джен Псаки.

Как вы все знаете, он отправится в Брюссель, где у него будет насыщенный день. Позднее в этот же день он посетит встречу G7, созванную Германией, чтобы провести дальнейшее обсуждение тех последствий, которые мы создаем для России. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

В Белом доме объяснили прессе, что американский лидер примет участие в чрезвычайной встрече в НАТО и саммите Евросоюза. Эти действия являются ответом стран на начало проведения специальной военной операции России на территории соседнего государства.

Фото и видео: Белый дом