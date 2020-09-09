В Белом доме заявили о "пустых угрозах" Владимира путина.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву. Во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновница назвала этот дипломатический жест с российской стороны "пустыми угрозами". Она напомнила, что в РФ заявили о последствиях, которые настигнут США из-за военной помощи киевскому режиму.

Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Таким образом представитель Белого дома прокомментировала появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по дипломатическим каналам предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях", происходящих на фоне поставок оборонной помощи Украине.

Псаки: США стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине.

Фото и видео: Белый дом

