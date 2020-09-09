Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки отреагировала на получение ноты от России из-за поставок оружия Киеву. Во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне чиновница назвала этот дипломатический жест с российской стороны "пустыми угрозами". Она напомнила, что в РФ заявили о последствиях, которые настигнут США из-за военной помощи киевскому режиму.
Мы не будем спекулировать на пустых угрозах или угрозах Путина.
Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома
Таким образом представитель Белого дома прокомментировала появившуюся в американских СМИ информацию о том, что Москва по дипломатическим каналам предостерегала Вашингтон о "непредсказуемых последствиях", происходящих на фоне поставок оборонной помощи Украине.
Псаки: США стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине.
Фото и видео: Белый дом
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