Псаки: США стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине

В Белом доме не смогли представить новую информацию о возвращении дипломатов в Киев.

Официальный представитель американской администрации при президенте Джо Байдене Джен Псаки заявила, что США стремятся восстановить дипломатическое присутствие на Украине. Такой информацией чиновница поделилась с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне. При этом спикер подчеркнула, что у нее нет новой информации на данный счет.

Наша цель состоит в том, чтобы сделать именно это. В рамках процесса, который ведет Госдепартамент, мы, конечно, проводим оценку безопасности, а также того, кто из сотрудников первым должен вернуться. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Также Джен Псаки неизвестно о том, чтобы президент США Джо Байден в ходе состоявшегося ранее в среду телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским предоставлял коллеге какую-то новую информацию по вопросу работы дипломатических представительств.

Псаки: вертолеты входят в новый пакет военной помощи Украине.

Фото и видео: Белый дом