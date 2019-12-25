Псаки: США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена СБ ООН

В Белом доме рассказали, что пытаются изолировать РФ.

Официальный представитель американской администрации Джен Псаки заявила, что США не видят возможности лишить РФ статуса постоянного члена Совета безопасности ООН. Соответствующей информацией чиновница поделилась с журналистами на регулярном брифинге в Вашингтоне. Ее попросили прокомментировать призывы киевского режима и Владимира Зеленского.

Я не вижу такой возможности…Они являются постоянным членом СБ ООН…Мы сосредоточены на том, чтобы изолировать Россию и призвать ее к ответу. На этом же сосредоточены наши союзники. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Американка выступила перед прессой с утверждением, что российская деятельность подрывает Устав ООН.

Псаки: санкции против энергосектора РФ могут дестабилизировать мировые рынки.

Фото и видео: Белый дом