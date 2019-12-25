Псаки: США не решают, принимать ли Украину в НАТО

В Белом доме прокомментировали перспективы попадания Киева в Североатлантический альянс.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не решают, принимать ли Украину в НАТО. Такое заявление представительница администрации Джо Байдена сделала на регулярном брифинге в Белом доме перед журналистами. Она прокомментировала сообщение Киева о членстве в Североатлантическом альянсе. Корреспондент пула спросил у спикера о том, поднимал ли Владимир Зеленский вопрос вступления Украины в альянс во время недавно проведенного телефонного разговора.

Этот вопрос поднимался в ряде разговоров с официальными лицами США в течение нескольких лет…Мы также обсуждаем наши опасения по поводу растущей напряженности, нарушений режима прекращения огня, региональной напряженности с союзниками по НАТО Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Журналист задал Псаки уточняющий вопрос об официальном позиции Байдена относительно перспектив вступления в НАТО Украины. Чиновница заявила, что Киев на протяжении длительного времени стремится к этому, а вопрос давно обсуждается с Украиной. В Белом доме подчеркнули, что поддерживают местные власти и работают над тем, чтобы противодействовать дестабилизирующим действиям.

Зеленский назвал вступление Украины в НАТО единственным способом спасти Донбасс.