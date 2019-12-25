В Белом доме рассказали о продолжении диалога с РФ.

Псаки: США намерены продолжить взаимодействие с РФ по вопросам о безопасности в Европе. Такое заявление официальный представитель американской администрации президента Джо Байдена сделала на регулярном брифинге с журналистами. Чиновницу пресса попросила прояснить сведения об анонсированной Вашингтоном встрече при участии стран НАТО и Москвы.

Я думаю, президент имел в виду целый ряд дискуссий и контактов, которые мы продолжаем вести в настоящий момент. Два президента дали поручение своим командам продолжить взаимодействие, и мы также ожидаем, что оно продолжится. Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома

О конкретных вещах Псаки на данный момент не может рассказать. В Белом доме добавили, что встреча не станет свидетельством заключенной сделки или какой-то уступки со стороны США в пользу России. Чиновница пояснила, что в первую очередь следует говорить о приверженности к продолжению разговора между странами и попытке выработки официального формата.

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Фото и видео: Белый дом

