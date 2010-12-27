Прямой эфир: "Место встречи – Невский 70", в гостях Татьяна Барковская и Людмила Фомичева

В гостях у журналистского клуба "Старые и новые СМИ Петербурга" главный редактор "Интерфакс Северо-Запад" и президент "Интерфакс Северо-Запад".

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире очередную встречу в стенах "Дома журналиста". Героями новой беседы в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" станут главный редактор "Интерфакс Северо-Запад" Татьяна Барковская и президент "Интерфакс Северо-Запад" Людмила Фомичева. Вопросы героиням задаст бессменная ведущая "Места встречи" Ирина Иванова (арт-директор "Дома журналиста") и другие участники встречи.

Мероприятие пройдет 11 ноября в 18.00 в стенах "Дома журналиста". Канал Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию встречи. Следить за происходящим можно в тематическом разделе сайта.

Для справки:

"Интерфакс" в 2019 году отпраздновал свое 30-летие. За эти годы информагенство прошло путь от первого в СССР независимого агентства новостей, установившего принципиально новые стандарты информационной журналистики, до крупнейшей на территории СНГ информационной группы, объединяющей более 30 компаний. Информационное агентство "Интерфакс" имеет 8 региональных подразделений, в числе которых "Интерфакс-Северо-Запад". О том, что является приоритетным в работе агентства в регионе, расскажут Татьяна Барковская и Людмила Фомичева.