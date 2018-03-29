Прямой эфир: "Место встречи - Невский, 70", в гостях Марина Дмитриевская

В гостях у журналистского клуба "Старые и новые СМИ Петербурга" театральный критик, кандидат искусствоведения, доцент Санкт-Петербургской театральной академии, член Союза писателей СПб и Союза театральных деятелей.

Канал Piter.TV покажет в прямом эфире очередную встречу в стенах "Дома журналиста". Героем новой беседы в рамках проекта "Место встречи - Невский, 70. Старые и новые СМИ Петербурга" станет создатель, главный редактор и директор "Петербургского театрального журнала" Марина Дмитриевская. Вопросы героине задаст бессменная ведущая "Места встречи" Ирина Иванова (арт-директор "Дома журналиста") и другие участники встречи.

Мероприятие пройдет 18 сентября в 18.00 в стенах "Дома журналиста". Канал Piter.TV по традиции проведет прямую трансляцию встречи. Следить за происходящим можно в тематическом разделе сайта.

Для справки:

Дмитриевская окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии (ныне — Российский государственный институт сценических искусств — РГИСИ) в 1976 году. В 1977 поступила в аспирантуру театроведческого факультета ЛГИТМиК. В 1982 Дмитриевская стала преподавателем, затем старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры русского театра и театральной критики театроведческого факультета РГИСИ.

В 1992 году Марина Дмитриевская организовала "Петербургский театральный журнал" вместе с группой начинающих критиков (Елена Феофанова (Вестергольм), Леонид Попов, Марина Заболотная и другие). В 1998 году она стала и директором данного издания. "ПТЖ" стал центральным театральным изданием России.