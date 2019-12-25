Прямая линия с вице-губернатором Игорем Потапенко состоится 20 марта

Потапенко отвечает за работу комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также по международным отношениями и миграционной политики.

Вице-губернатор Игорь Потапенко проведет прямую линию 20 марта, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Александр Беглов напомнил, что Игорь Потапенко отвечает за работу комитетов по вопросам законности, правопорядка и безопасности, а также по международным отношениями и миграционной политики.

Вопросы можно задавать на странице вице-губернатора в "ВКонтакте" или по телефону 246-79-49. Прямая линия будет трансироваться в 20:00 в группе правительства города и на телеканале "Санкт-Петербург".

Фото: Telegram / Александр Беглов