Прямая линия с Александром Дрозденко состоится 3 октября

Губернатор Ленобласти будет отвечать на вопросы местных жителей в течение часа.

В понедельник, 3 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проведет традиционную прямую линию с жителями региона. Мероприятие пройдёт с 16:00 до 17:00, сообщила пресс-служба областного правительства.

Также в прямой линии будут участвовать главы районов Ленобласти. Они присоединятся к губернатору в формате видеоконференции.

Для обращения к главе региона необходимо использовать телефоны 006 (для стационарных устройств) и 8 (813-61) 315-01 (для мобильных устройств, стоимость звонка будет зависеть от тарифа, установленного оператором связи).

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти выбрали спецпредставителя губернатора по вопросам частичной мобилизации.

Фото: Правительство Ленобласти