Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч рублей

Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования.

В 2021 году показатель прожиточного минимума для трудоспособного населения Петербурга составил 13 073 рубля. Данные опубликованы на сайте Смольного.

На душу населения прожиточный минимум в Северной столице составил 11 910 рублей. Для пенсионеров и детей эта цифра составляет 10 280 рублей и 11607 рублей соответственно.

Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования.

МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января.

Фото: Piter.tv