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Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч рублей
Сегодня, 15:50
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nastya960

Прожиточный минимум в Петербурге оценили в 13 тысяч рублей

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Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования. 

В 2021 году показатель прожиточного минимума для трудоспособного населения Петербурга составил 13 073 рубля. Данные опубликованы на сайте Смольного.

На душу населения прожиточный минимум в Северной столице составил 11 910 рублей. Для пенсионеров и детей эта цифра составляет 10 280 рублей и 11607 рублей соответственно. 

Постановление правительства вступило в силу со дня его официального опубликования. 

МРОТ и прожиточный минимум выросли в России с 1 января.

Фото: Piter.tv

Теги: деньги, пенсионеры, прожиточный минимум
Категории: Лента новостей,

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