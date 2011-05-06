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В Ленобласти проверили психофизическое состояние водителей автобусов
Сегодня, 10:31
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В Ленобласти проверили психофизическое состояние водителей автобусов

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Пилотный проект был запущен для повышения качества обслуживания и безопасности пассажиров.

В Ленобласти впервые провели мониторинг психофизического состояния водителей автобусов. Также был оценён стиль вождения за рулём общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона. 

Проект был реализован с целю повышения безопасности перевозок. Состояние водителей считывались специальные датчики, установленные в автобусах.  С их помощью были оценены такие параметры, как, например, сонливость и невнимательность. Данные передали в автопарки каждого трестируемого водителя.

Отмечается, что, согласно статистике, 15% от общего числа аварий происходят  именно из-за состояния водителя. Проведённая проверка поможет оптимизировать работу общественного транспорта в регионе. Так, в ходе пилотного исследования было выявлено снижение качества вхождения днем в будние дни

Ранее мы сообщили о том, что в маршрут петербургского автобуса №199 внесены изменения.

Фото: Piter.TV

Теги: автобусы, ленинградская область, общественный транспорт, проверка водителей
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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