В Ленобласти проверили психофизическое состояние водителей автобусов

Пилотный проект был запущен для повышения качества обслуживания и безопасности пассажиров.

В Ленобласти впервые провели мониторинг психофизического состояния водителей автобусов. Также был оценён стиль вождения за рулём общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба правительства 47-ого региона.

Проект был реализован с целю повышения безопасности перевозок. Состояние водителей считывались специальные датчики, установленные в автобусах. С их помощью были оценены такие параметры, как, например, сонливость и невнимательность. Данные передали в автопарки каждого трестируемого водителя.

Отмечается, что, согласно статистике, 15% от общего числа аварий происходят именно из-за состояния водителя. Проведённая проверка поможет оптимизировать работу общественного транспорта в регионе. Так, в ходе пилотного исследования было выявлено снижение качества вхождения днем в будние дни

Ранее мы сообщили о том, что в маршрут петербургского автобуса №199 внесены изменения.

Фото: Piter.TV