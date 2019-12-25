Противотуберкулезный диспансер №17 с 1 января объединяет с Городским противотуберкулезным диспансером

На базе Городского противотуберкулезного диспансера доступен широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.

С 1 января 2023 года Противотуберкулезный диспансер №17 объединяется с Городским противотуберкулезным диспансером. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга.

Прием взрослых и детей, проживающих на территории Фрунзенского района, с января 2023 года будет осуществляться в СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер", который находится на Звездной улице, 12.

На базе Городского противотуберкулезного диспансера доступен широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований, проведение томографии, рентгенологических и ультразвуковых исследований, ЭКГ, ФВД.

Фото: пресс-служба Комздрава Петербурга