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Противотуберкулезный диспансер №17 с 1 января объединяет с Городским противотуберкулезным диспансером
Сегодня, 10:25
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Противотуберкулезный диспансер №17 с 1 января объединяет с Городским противотуберкулезным диспансером

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На базе Городского противотуберкулезного диспансера доступен широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований.

С 1 января 2023 года Противотуберкулезный диспансер №17 объединяется с Городским противотуберкулезным диспансером. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава Петербурга. 

Прием взрослых и детей, проживающих на территории Фрунзенского района, с января 2023 года будет осуществляться в СПб ГБУЗ "Городской противотуберкулезный диспансер", который находится на Звездной улице, 12. 

На базе Городского противотуберкулезного диспансера доступен широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований, проведение томографии, рентгенологических и ультразвуковых исследований, ЭКГ, ФВД.

Фото: пресс-служба Комздрава Петербурга

Теги: комздрав, туберкулез
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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