Противопожарный режим в Петербурге продлён до 1 августа

В Северной столице находится 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ).

В Санкт-Петербурге противопожарный режим продлён до 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по природопользованию.

В Северной столице находится 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения, в которых обитает более 200 видов птиц и более 40 видов млекопитающих, в том числе краснокнижных. В период действия противопожарного режима запрещено любое разведение огня и проведение пожароопасных работ на территориях зеленых насаждений, лесов и на ООПТ.

Также запрещен въезд транспортных средств в городские леса и на ООПТ – исключение составляет только проезд по дорогам общего пользования. Стоянка разрешена только на оборудованной парковочной зоне.

Фото: Piter.tv