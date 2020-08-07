Иммунитет борется с вирусом за счет Т-клеток, образованных в результате попадания инфекции в организм.

Простудные инфекции укрепляют иммунитет к COVID-19. Об этом сообщает журнал Science.

Если человек повторно заболевает, вирусы быстро уничтожаются этими самыми клетками. Кроме того, они идентифицируют некоторые части нового COVID-19. Авторы исследования предупреждают, что еще рано говорить о том, может ли память Т-клеток воздействовать на то, как протекает болезнь. Так, например, у некоторых людей память Т-клеток производит перекрестное реагирование на вирус SARS-CoV-2. Именно поэтому у всех коронавирус проявляется в разных формах.

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