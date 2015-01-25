Проспект Культуры получил современное освещение

Вдоль проезжей части, боковых проездов, тротуаров смонтированы металлические опоры, установлены 405 современных светильников.

На севере Петербурга завершилась реконструкция системы уличного освещения проспекта Культуры. Крупная магистраль протяженностью 3 км проходит в границах пяти жилых массивов Калининского и Выборгского районов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Вдоль проезжей части, боковых проездов, тротуаров смонтированы металлические опоры, установлены 405 современных светильников.

На 2022 год запланировано строительство, реконструкция, капитальный ремонт освещения на 36 улицах и магистралях в разных районах города. Большинство проектов уже реализовано.

Ранее в квартале около парка Авиаторов завершилась реконструкция освещения.

Фото: пресс-служба Смольного