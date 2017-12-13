Проспект Чернышевского перекрыт из-за уборки сосулек с крыш зданий

Проспект Чернышевского перекрыт из-за работы коммунальных служб.

В связи с чисткой Петербурга от снега службы перекрыли проспект Чернышевского. Сообщается, что с крыш домов сбивают ледяные образования.

Очевидцы рассказали, что рабочие перекрыли проезжую часть и пешеходную зону от Захарьевской до Кирочной улицы.Информацию подтвердило ответственное за очищение города от снега ведомство.

Местные водители отмечают, что в данном районе проблема с парковочными местами, которые покрыты сугробами. Особенно автовладельцы недовольны платными парковками, которые должны быть убранными.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

