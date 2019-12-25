Прощание с Владимиром Гронским состоится 17 декабря

Церемония начнётся в полдень в Смольном соборе.

Прощание с гендиректором Российской национальной библиотеки (РНБ) Владимиром Гронским пройдёт 17 декабря в Смольном соборе. Церемония начнётся в полдень. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Напомним, что Владимир Гронский ушёл из жизни в среду, 13 декабря, на 71-ом году жизни. Он 31 декабря 1952 года в Петербурге. В 1975 году окончил факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ЛГУ). В 1978 году вошёл в состав редакции газеты "Ленинградская правда", где трудился в качестве корреспондента. В 1990 году стал одним из основателей издания "Невское время", а 1996-2001 г.г. был главредом издания "Вечерний Петербург".

В январе 2021 года Гронский получил пост руководителя РНБ.

Ранее мы сообщили о том, что скончался журналист, автор "Бандитского Петербурга" Андрей Константинов.

Фото: пресс-служба РНБ