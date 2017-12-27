От прорыва трубы на Есенина пострадали АЗС и платная автостоянка

От разлившегося кипятка в Выборгском районе пострадала частная автостоянка.

Платная автостоянка пострадала от разлива горячей воды на улице Есенина. Видео с затопленной огражденной парковки для автомобилей в редакцию Piter.TV прислал очевидец. Двухминутное видео дает полное представление о том, что происходило в зоне затопления сегодня днем, 25 января.

В объектив мобильного телефона попали, в частности, сотрудники "Теплосети", проводившие ремонт объекта. Около 6 человек в ярких жилетках передвигаются по земле, окутанной паром, перенося ремонтные ограждения. Горячая вода в это время сочится по траве и асфальту, подступая к территории частной стоянки.

За кадром автор видео признается, что прорыв трубы в этом месте уже вредил парковке. Ранее здесь промывало асфальт, его приходилось менять. Судя по комментариям, кипяток затопил и одну из ближайших АЗС, а также открытые парковочные зоны.

Ранее мы писали, что аварийная бригада прибыла на место прорыва трубы по улице Есенина.

Видео: Yurij32, Piter.TV