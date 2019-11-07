В доме на Кирочной улице произошел прорыв газовой трубы

Возгорание произошло на лестничной площадке.

Днем 19-го августа спасатели тушили факел в парадной в центре Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

В доме №17 на Кирочной улице произошло горение из газовой трубы. Искры летели на лестничной площадке. Ликвидировали происшествие удалось за 20 минут. По предварительным данным, никто не пострадал.

С пожаром боролись 17 человек личного состава МЧС и 4 единицы техники.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что целый дом сгорел в Красносельском районе.

Фото: Piter.TV