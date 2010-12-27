Пропавший журналист издания "Аргументы и факты" найден мертвым

В Нижнем Новгороде нашли тело 38-летнего Сергея Грачева. Журналист приехал в город по редакционному заданию.

Вечером 31 июля, нашли тело пропавшего журналиста издательского дома "Аргументы и факты". Сообщает нижегородский поисково-спасательный отряд "Волонтер".

Грачев Сергей Юрьевич, 38 лет. Найден. Погиб. Приносим соболезнования родным и близким погибшего, сообщают в отряде.

Причину смерти 38-летнего корреспондента в службе не уточнили.

Журналист уехал в командировку на фестиваль российского кино "Горькийfest" 20 июля, а на следующий день уже перестал выходить на связь. Телефон работника "Аргументы и факты" с вечера был отключен. Известно, что последний раз корреспондента видели,когда он выходил из гостиницы "Шератон".

.Фото: официальный сайт "АиФ"