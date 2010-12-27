Пропавшего в Петербурге дагестанца-бизнесмена нашли погибшим

Мужчину обнаружили умершим в подвале дома по Ленинскому проспекту.

В Петербурге отец нашел молодого сына-дагестанца, который считался пропавшим без вести. К сожалению, пожилому мужчине пришлось узнать о том, что его ребенок погиб. Кавказца нашли повешенным в подвале дома, в котором он проживал.

Тело 27-летнего приезжего висело на веревке, привязанной к металлической трубе по адресу Турбинная улица, 11. Вечером 17 апреля туда по случайности вошли соседи. Они сразу же сообщили в полицию об ужасном инциденте. Приехавшие на место оперативники установили, что с 8 апреля погибший находился в федеральном розыске. О его пропаже сообщили родственники. Они не могли связаться с ним ни по телефону, ни по Интернету. Мобильное устройство было выключено. Мать неожиданно исчезнувшего человека попросила подъехать к его дому по Ленинскому проспекту друзей, чтобы узнать, где сын.

Когда те приехали на место, то увидели, что иномарка погибшего стояла на месте. Они позвонили хозяйке квартиры, у которой кавказец снимал помещение. Женщина открыла им дверь. Оказалось, что там включен свет и работает телевизор. По камерам видеонаблюдения стало понятно, что накануне около 21 часа пропавший садился на заднее сиденье "Шевроле". Водитель увез его в неизвестном направлении. Больше в дом мужчина не возвращался. Возможно, причиной смерти дагестанца стали разборки по бизнесу: он владел двумя точками по ремонту мобильных устройств около "Озерков" и у БК "Юнона".

Днем 11 апреля отец прилетел в Петербург и подал заявление в полицию. Однако, вернуть сына живым он уже не смог.

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