Пропавшего почти год назад пенсионера нашли мертвым на окраине леса в Ленобласти

Пожилого петербуржца обнаружили мертвым на окраине леса в Ломоносовском районе Ленобласти. Мужчину искали около года. Информация поступила от источника в правоохранительных органах.
Вечером 10 мая в полицию поступило сообщение о теле на лесной опушке у деревни Аропаккузи. Правоохранители установили, что тело лежит на земе очень давно. Причину смерти установят судмедэксперты.
По предварительной информации, погибшим является 87-летний петербуржец. Он ушел из дома в конце мая 2020 года и пропал. Поисками мужчины занималась полиция и волонтеры.
Накануне на Тихорецком проспекте нашли труп со ссадинами на голове.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все