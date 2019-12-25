Пропавшего почти год назад пенсионера нашли мертвым на окраине леса в Ленобласти

По предварительной информации, погибшим является 87-летний петербуржец. Он ушел из дома в конце мая 2020 года и пропал.

Пожилого петербуржца обнаружили мертвым на окраине леса в Ломоносовском районе Ленобласти. Мужчину искали около года. Информация поступила от источника в правоохранительных органах.

Вечером 10 мая в полицию поступило сообщение о теле на лесной опушке у деревни Аропаккузи. Правоохранители установили, что тело лежит на земе очень давно. Причину смерти установят судмедэксперты.

По предварительной информации, погибшим является 87-летний петербуржец. Он ушел из дома в конце мая 2020 года и пропал. Поисками мужчины занималась полиция и волонтеры.

Накануне на Тихорецком проспекте нашли труп со ссадинами на голове.

Фото: pixabay