Также она рассказала, что любит смотреть парад.

В воскресенье, 9 мая, прооперированная Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы. Поздравления артистка опубликовала в сторис в своем Instagam.

Бузова отметила, что в этот день "чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника". Кроме того, телеведущая опубликовала фрагменты парада Победы.

Также Бузова рассказала, что она очень любит смотреть парад победы и очень сожалеет, что в этом году не было Бессмертного полка из-за коронавируса.

Видео: buzova86