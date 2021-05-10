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Прооперированная Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы

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Также она рассказала, что любит смотреть парад.

В воскресенье, 9 мая, прооперированная Ольга Бузова поздравила россиян с Днем Победы. Поздравления артистка опубликовала в сторис в своем Instagam. 

Бузова отметила, что в этот день "чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила и глубина этого праздника". Кроме того, телеведущая опубликовала фрагменты парада Победы.

Также Бузова рассказала, что она очень любит смотреть парад победы и очень сожалеет, что в этом году не было Бессмертного полка из-за коронавируса. 

Видео: buzova86

Теги: 9 мая, день победы, ольга бузова
Категории: Культура, Лента новостей,

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